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Сегодня, 15:12

В «Монце» попросили перенести матч с «Болоньей» из-за ситуации с Мари

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Президент «Монцы» Адриано Галлиани сообщил, что клуб просит о переносе матча 12 тура серии А с «Болоньей».

«Монца» в шоке от ситуации с Пабло Мари, мы попросили перенести матч с «Болоньей». Лига относится положительно к этой просьбе, официальная информация ожидается позже", — приводит слова Галлиани Calciomercato.

29-летний испанский защитник Пабло Мари получил ножевое ранение во время нападения в торговом центре в пригороде Милана. Помимо футболиста ранение получили еще пять человек.

Сообщалось, что Мари успешно прооперирован и сейчас его жизни ничто не угрожает.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/galliani-monza-sotto-shock-per-mari-abbiamo-chiesto-il-rinvio-de-22931
Футбол
ФК Болонья
ФК Монца
Адриано Галлиани
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