В «Монце» попросили перенести матч с «Болоньей» из-за ситуации с Мари

Сегодня, 15:12
Президент «Монцы» Адриано Галлиани сообщил, что клуб просит о переносе матча 12 тура серии А с «Болоньей».
«Монца» в шоке от ситуации с Пабло Мари, мы попросили перенести матч с «Болоньей». Лига относится положительно к этой просьбе, официальная информация ожидается позже", — приводит слова Галлиани Calciomercato.
29-летний испанский защитник Пабло Мари получил ножевое ранение во время нападения в торговом центре в пригороде Милана. Помимо футболиста ранение получили еще пять человек.
Сообщалось, что Мари успешно прооперирован и сейчас его жизни ничто не угрожает.