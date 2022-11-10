В «Наполи» опровергли информацию о подписании нового контракта с Кварацхелией

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о намерении клуба подписать новое соглашение с полузащитником Хвичей Кварацхелией.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Наполи» планирует переподписать контракт с игроком до 2028 года на улучшенных условиях.

— Правда ли, что клуб заинтересован в подписании нового контракта с Хвичей Кварацхелией?

— Нет. Мы пока даже не разговаривали на эту тему.

Действующий контракт «Наполи» с 21-летним грузином истекает в 2027 году. В 18 матчах за неаполитаницев Кварацхелия забил 8 мячей и отдел 8 голевых передач.