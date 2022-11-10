В «Наполи» опровергли информацию о подписании нового контракта с Кварацхелией

10 ноября, 15:02
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о намерении клуба подписать новое соглашение с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Наполи» планирует переподписать контракт с игроком до 2028 года на улучшенных условиях.
— Правда ли, что клуб заинтересован в подписании нового контракта с Хвичей Кварацхелией?
— Нет. Мы пока даже не разговаривали на эту тему.
Действующий контракт «Наполи» с 21-летним грузином истекает в 2027 году. В 18 матчах за неаполитаницев Кварацхелия забил 8 мячей и отдел 8 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования