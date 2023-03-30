В «Наполи» опровергли информацию о возможном подписании Дивеева летом

Сегодня, 15:27
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал «СЭ» новость о возможном интересе в защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
«Наполи» предпримет попытку трансфера защитника ЦСКА Игоря Дивеева этим летом? Эта информация не соответствует действительности», — сказал Джунтоли «СЭ».
Ранее агент Дивеева допустил интерес к защитнику со стороны «Наполи».
Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 14 матчей в составе ЦСКА, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.