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Италия

Сегодня, 15:27

В «Наполи» опровергли информацию о возможном подписании Дивеева летом

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал «СЭ» новость о возможном интересе в защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

«Наполи» предпримет попытку трансфера защитника ЦСКА Игоря Дивеева этим летом? Эта информация не соответствует действительности», — сказал Джунтоли «СЭ».

Ранее агент Дивеева допустил интерес к защитнику со стороны «Наполи».

Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 14 матчей в составе ЦСКА, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Игорь Дивеев
ФК Наполи
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