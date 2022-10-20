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Италия

Сегодня, 12:23

В «Наполи» опровергли информацию об интересе «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» к Кварацхелии

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Гинтоли ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

— Есть информация, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке Хвичи Кварацхелии. Это правда?

— Неправда! Это вранье.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо в 2022 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

С 2019 по 2022 год он выступал в казанском «Рубине».

Хвича Кварацхелия
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
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