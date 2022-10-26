В «Наполи» отреагировали на слухи о подписании Криштиану Роналду

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос о возможном подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Сейчас мы действительно не думаем о трансферах. На данный момент нам не нужны новые игроки — в составе «Наполи» нет никаких проблем, которые нужно решать. Наши дела идут хорошо», — цитирует Джунтоли Sky Italia.

Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон. По оценкам портала Transfermarkt стоимость португальского нападающего составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 12 встречах, забив за «МЮ» два мяча и отдав одну результативную передачу.