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Италия

26 октября, 23:36

В «Наполи» отреагировали на слухи о подписании Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос о возможном подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Сейчас мы действительно не думаем о трансферах. На данный момент нам не нужны новые игроки — в составе «Наполи» нет никаких проблем, которые нужно решать. Наши дела идут хорошо», — цитирует Джунтоли Sky Italia.

Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон. По оценкам портала Transfermarkt стоимость португальского нападающего составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 12 встречах, забив за «МЮ» два мяча и отдав одну результативную передачу.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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