В «Наполи» рассказали, что не делали предложений по трансферу Криштиану Роналду

6 сентября, 16:12
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли опроверг информацию о том, что летом неаполитанцы пытались подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Мне жаль это говорить, но этим летом мы даже не начинали реальных переговоров с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Криштиану Роналду», — цитирует Джунтоли инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
Ранее сообщалось, что форвард может перейти в итальянский клуб на правах аренды.
Позже главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что 37-летний португальский футболист останется в английской команде.