Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

6 сентября, 16:12

В «Наполи» рассказали, что не делали предложений по трансферу Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли опроверг информацию о том, что летом неаполитанцы пытались подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мне жаль это говорить, но этим летом мы даже не начинали реальных переговоров с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Криштиану Роналду», — цитирует Джунтоли инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что форвард может перейти в итальянский клуб на правах аренды.

Позже главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что 37-летний португальский футболист останется в английской команде.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду хотел снова уйти из «МЮ», но (пока) ему некуда деваться
Источник: Криштиану Роналду не отзывал запрос на трансфер из «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Шериф», Роналду забил гол с пенальти
«Шериф» — «Манчестер Юнайтед»: Криштиану Роналду попал в стартовый состав
Директор «Боруссии» о несостоявшемся переходе Роналду: «Наш состав и так хорош»
Мбаппе: «Месси и Роналду изменили взгляд людей на футбол»
Причиной отставки Тухеля с поста главного тренера «Челси» мог стать Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дель Пьеро: «Кварацхелия создан для того, чтобы выступать в Европе»

«Болонья» уволила Синишу Михайловича с поста главного тренера