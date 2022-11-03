Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:00

В «Наполи» рассказали, возможна ли продажа Кварацхелии в «Реал»

Иван Торопцев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
Telegram Новости

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтоли в комментарии для «СЭ» оценил вероятность продажи полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Реал».

— Если придут люди из «Реала» и предложат кучу денег, вы продадите Хвичу?

— Нет. Без шансов, — ответил Джунтоли.

Ранее в «Реале» отреагировали на информацию об интересе клуба к Кварацхелии.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле нынешнего года, на его счету 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость грузина в 35 миллионов евро.

Во второй половине сезона-2018/19 Кварацхелия выступал за «Локомотив», после этого он играл за «Рубин» с июля 2019 года по март 2022 года.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Реал
12
5
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
Легендарный гол, который поставил крест на карьере Гашека: его забил Дарюс Каспарайтис
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В Неаполе неизвестные угнали машину Хвичи Кварацхелии