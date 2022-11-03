В «Реале» отреагировали на слухи об интересе клуба к Хвиче Кварацхелии

В пресс-службе «Реала» отреагировали на слухи об интересе клуба к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Лично мне об этом ничего не известно. Тем не менее мы никогда не разглашаем подобную информацию. Это касается внутренней информации спортивного департамента», — сказал «СЭ» глава пресс-службы «Королевского клуба» Хуан Камило Андраде.

Ранее журналист Николо Скира сообщил о том, что Хвичей Кварацхелией интересуются «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»: скауты этих клубов посещали матчи «Наполи», чтобы следить за 21-летним грузином.

В сезоне-2022/23 Кварацхелия забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.