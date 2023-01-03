В «Роме» оценили возможный уход Моуринью с поста главного тренера

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на слухи о том, что главный тренер Жозе Моуринью может покинуть команду. Сообщалось, что специалист может возглавить сборную Португалии.

«В последнее время появилось очень много слухов о назначении Моуринью в сборную Португалии. Сейчас мы ожидаем, что Жозе останется в команде. В этом нет сомнений», — цитирует Пинту журналист Фабрицио Романо.

Португалец возглавил «Рому» летом 2021 года. Вместе с командой Моуринью выиграл Лигу конференций сезона-2021/22.

После 15 туров серии А «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.