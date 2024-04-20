В «Роме» после выхода в полуфинал Лиги Европы раскритиковали календарь серии А

«Рома» на официальном сайте раскритиковала руководство серии А из-за переноса матча 32-го тура с «Удинезе» на 25 апреля.

«Рома» своими европейскими результатами и четырьмя полуфиналами подряд внесла свой вклад в рейтинг УЕФА и, следовательно, в пятое место для итальянских команд в следующей Лиге чемпионов. Несмотря на это, президент лиги Лоренцо Казини сегодня одобрил несправедливое решение, которое вынудит «Рому» встретиться с «Байером» в невыгодном положении. Это явный шаг назад для всей футбольной системы Италии.

Команда, игроки и персонал «Ромы» подтверждают свою приверженность противостоять этим неоправданным трудностям и достичь при поддержке своих замечательных болельщиков максимальных целей сезона. Вперед, «Рома»!» - говорится в пресс-релизе.

28 апреля «Рома» встретится с «Наполи» в 34-м туре, а 2 мая сыграет с «Байером» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.