В «Роме» прокомментировали ситуацию с трансфером Дзаньоло

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал о желании форварда Николо Дзаньоло покинуть команду. В услугах 23-летнего нападающего заинтересованы «Милан» и «Борнмут».

«Дзаньоло намерен покинуть «Рому», это правда. Мы достигли соглашения с «Борнмутом», но игрок отказался переходить. Ситуация действительно для нас сложная. Мы будем пытаться найти решение в оставшиеся 48 часов», — цитирует Пинту журналист Фабрицио Романо.

Сообщалось, что «Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут».