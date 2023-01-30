В «Роме» прокомментировали ситуацию с трансфером Дзаньоло

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Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал о желании форварда Николо Дзаньоло покинуть команду. В услугах 23-летнего нападающего заинтересованы «Милан» и «Борнмут».
«Дзаньоло намерен покинуть «Рому», это правда. Мы достигли соглашения с «Борнмутом», но игрок отказался переходить. Ситуация действительно для нас сложная. Мы будем пытаться найти решение в оставшиеся 48 часов», — цитирует Пинту журналист Фабрицио Романо.
Сообщалось, что «Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут».
В этом сезоне Дзаньоло сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.