Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:42

В «Роме» прокомментировали ситуацию с трансфером Дзаньоло

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту рассказал о желании форварда Николо Дзаньоло покинуть команду. В услугах 23-летнего нападающего заинтересованы «Милан» и «Борнмут».

«Дзаньоло намерен покинуть «Рому», это правда. Мы достигли соглашения с «Борнмутом», но игрок отказался переходить. Ситуация действительно для нас сложная. Мы будем пытаться найти решение в оставшиеся 48 часов», — цитирует Пинту журналист Фабрицио Романо.

Сообщалось, что «Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут».

В этом сезоне Дзаньоло сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

ФК Рома
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ювентус» готов продать Влаховича