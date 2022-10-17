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Италия

Сегодня, 18:19

В «Роме» сообщили, что никогда не интересовали Миранчуком

Микеле Антонов

Спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, мог ли Алексей Миранчук перейти в клуб из «Аталанты» в летнее трансферное окно.

— Сообщалось, что «Рома» вела переговоры с «Аталантой» по переходу Миранчука. Действительно ли был интерес?

— Нет, мы никогда не интересовались Алексеем. Как видите, он к нам не переехал, — сказал Пинто «СЭ».

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. 11 августа 26-летний россиянин на правах аренды перешел в «Торино», который также выступает в серии А.

Алексей Миранчук
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