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Италия

Сегодня, 05:38

В «Роме» уверены, что продлят контракт со Смоллингом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто выразил уверенность в том, что клуб продлит контракт с защитником Крисом Смоллингом.

«Мы работаем над условиями, которые устроят всех. Крис важен для клуба. Он хочет продолжать играть за нас, а мы хотим, чтобы он остался», — приводит Football Italia слова Пинто.

Смоллинг выступает за «Рому» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 23 матчах за команду. Контракт 33-летнего англичанина с римлянами действует до конца июня 2023 года.

Крис Смоллинг
Футбол
ФК Рома
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