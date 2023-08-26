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Италия

Сегодня, 11:48

В «Роме» заявили, что давно следили за Азмуном: «Сердар — обладает неоспоримыми техническими навыками»

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту прокомментировал подписание контракта с нападающим «Байера» Сердаром Азмуном.

«Азмун — это тот игрок, за которым мы следили в течение долгого времени. Он обладает неоспоримыми техническими навыками.

Уверены, что коллектив поможет ему быстро интегрироваться и Сердар сможет сделать себе имя в Италии», — сказал Пинту на пресс-конференции.

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

В минувшем сезоне форвард провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

 

Сердар Азмун
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