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Сегодня, 09:43

В руководстве «Милана» задумываются над увольнением Фонсеки

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека может покинуть свой пост, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, некоторые члены руководство клуба хотели бы уволить 51-летнего португальца после поражение в Лиге чемпионов от «Ливерпуля» (1:3).

Ранее журналист Маурицио Пистокки сообщил, что Фонсека может быть уволен в случае поражения в матче 5-го тура серии А против «Интера».

Фонсека возглавил итальянский клуб в июле 2024 года, подписав трехлетний контракт. «Милан» под его руководством провел 5 матчей — 1 победа, 2 ничьих и 2 поражения.

ФК Милан
Паулу Фонсека

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