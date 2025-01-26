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Сегодня, 17:05

В Сербии считают, что трансфер в «Спартак» может быть полезен для нападающего «Милана» Йовича

Константин Белов
Корреспондент
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Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что нападающий «Милана» Лука Йович был предложен «Спартаку».

Ранее об этом сообщило издание Metaratings.ru.

«Конечно, для Луки Йовича было бы лучше выступать за «Спартак», чем сидеть на скамейке запасных в «Милане». РПЛ это сильная и конкурентоспособная лига. Думаю, что данный переход был бы полезен для Йовича. Но в Сербии ничего неизвестно о возможном переходе нападающего в российский клуб», — сказал Цветкович «СЭ».

27-летний Йович в этом сезоне провел пять матчей за «Милан», но не отметился результативными действиями.

По данным портала Transfermarkt, стоимость сербского форварда составляет 4 миллиона евро.

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Лука Йович
ФК Милан
ФК Спартак (Москва)
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