В «Торино» объяснили свою позицию по возможному выкупу Влашича

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о намерении клуба выкупить Николу Влашича у «Вест Хэма» по окончании сезона.

Хорват выступает за туринцев на правах аренды.

«Пока что мы не разговаривали с «Вест Хэмом» насчет потенциального выкупа Влашича. У нас есть это право по окончании сезона. Мы будем в спокойном режиме смотреть, что будет дальше. У нас есть время», — сказал Ваньяти «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний Влашич провел за «Торино» 9 матчей в серии А и забил 3 гола.