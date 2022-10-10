В «Торино» объяснили свою позицию по возможному выкупу Влашича

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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о намерении клуба выкупить Николу Влашича у «Вест Хэма» по окончании сезона.
Хорват выступает за туринцев на правах аренды.
«Пока что мы не разговаривали с «Вест Хэмом» насчет потенциального выкупа Влашича. У нас есть это право по окончании сезона. Мы будем в спокойном режиме смотреть, что будет дальше. У нас есть время», — сказал Ваньяти «СЭ».
В текущем сезоне 25-летний Влашич провел за «Торино» 9 матчей в серии А и забил 3 гола.
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