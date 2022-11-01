В «Торино» ответили на вопрос о возможном выкупе Миранчука из «Аталанты»

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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» по окончании сезона.
«Мы никогда не комментируем слухи о рынке. У нас еще много времени, чтобы подумать. Миранчук с нами, как минимум, до июня», — сказал Ваньяти «СЭ».
27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
«Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования