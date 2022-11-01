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Италия

Сегодня, 21:25

В «Торино» ответили на вопрос о возможном выкупе Миранчука из «Аталанты»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Reuters
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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» по окончании сезона.

«Мы никогда не комментируем слухи о рынке. У нас еще много времени, чтобы подумать. Миранчук с нами, как минимум, до июня», — сказал Ваньяти «СЭ».

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
0
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