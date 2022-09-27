В «Торино» ответили на вопрос об участии Миранчука в матче с «Наполи»

В пресс-службе «Торино» в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответили на вопрос, сможет ли российский полузащитник Алексей Миранчук сыграть в матче против «Наполи».

«В пятницу тренер на пресс-конференции расскажет, сможет ли Миранчук сыграть с «Наполи». В настоящее время у Алексея все хорошо, он работает с командой», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

26-летний россиянин получил травму в матче 1-го тура серии А против «Монцы» (2:1) 13 августа.

Ранее пресс-служба итальянского клуба рассказала «СЭ», что футболист пропустит от 30 до 40 дней.

Матч 8-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Торино» состоится в субботу, 1 октября.