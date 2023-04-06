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Италия

Сегодня, 11:18

В «Торино» рассказали, когда определятся с будущим Миранчука

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об отказе клуба выкупать полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» из-за высокой трансферной стоимости.

«Правда ли, что «Торино» отказался от выкупа Миранчука? Мы будем разговаривать об этом в июне», — сказал Ваньяти «СЭ».

Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что «Торино» не собирается выкупать Миранчука и Николу Влашича.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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La Repubblica: «Торино» не будет выкупать Миранчука и Влашича