В «Торино» рассказали, когда определятся с будущим Миранчука

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об отказе клуба выкупать полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» из-за высокой трансферной стоимости.

«Правда ли, что «Торино» отказался от выкупа Миранчука? Мы будем разговаривать об этом в июне», — сказал Ваньяти «СЭ».

Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что «Торино» не собирается выкупать Миранчука и Николу Влашича.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.