В «Торино» рассказали о состоянии Миранчука после игры с «Фиорентиной»

В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Алексея Миранчука после матча 36-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:1).

Перед началом матча агент 27-летнего полузащитника сообщил «СЭ» о наличии болевых ощущений у игрока.

«Миранчук принимал участие во вчерашней игре. Болевые ощущения? Ему уже лучше», — сообщили «СЭ» в пресс-службе.

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.