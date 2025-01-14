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Сегодня, 17:05

В «Торино» сообщили, что потенциальный новичок «Спартака» Илич выбыл на две недели

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ» сроки восстановления полузащитника Ивана Илича.

Ранее журналист Орацио Аккомандо сообщил, что 22-летний серб выбыл на срок около месяца из-за травмы.

«Илич будет отсутствовать около двух недель. Там нет ничего особенного, с ним все нормально», — сказал Ваньяти «СЭ».

В воскресенье, 12 января, Metaratings сообщил, что Илич дал согласие на переход в московский «Спартак», клубы проведут переговоры по трансферу.

Ранее «СЭ» сообщал, что сумма сделки может составить 25 миллионов евро.

Илич выступает за итальянский клуб с зимы 2023 года, в этом сезоне на его счету 13 матчей и 1 гол. Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года, Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.

Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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