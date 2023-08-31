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Италия

Сегодня, 11:40

В «Торино» сообщили о подписании контракта с Сазоновым

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист «Динамо» Саба Сазонов.
Саба Сазонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании контракта с защитником Сабой Сазоновым.

«Да, мы подписали контракт с Сазоновым», — сказал Ваньяти «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что итальянский клуб заплатит «Динамо» за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего грузина.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. В этом сезоне на счету Сазонова 5 матчей во всех турнирах за бело-голубых.

ФК Динамо (Москва)
ФК Торино
Саба Сазонов
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