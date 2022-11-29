В «Торино» сообщили о возвращении Миранчука в расположение клуба

Пресс-служба «Торино» сообщила «СЭ», что российский полузащитник Алексей Миранчук вернулся в расположение клуба после отпуска.

«Да, Миранчук вернулся в расположение «Торино», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В сезоне-2022/23 россиянин забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 9 матчах за туринскую команду.