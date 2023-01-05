Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:57

В «Венеции» рассказали о восстановлении Черышева от мышечной травмы

Константин Белов
Корреспондент
Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция»
Telegram Дзен

Спортивный директор «Венеции» Филиппо Агомери Антонелли рассказал «СЭ» о восстановлении нападающего Дениса Черышева и ответил, когда футболиста ждать на поле.

«Когда Денис сможет восстановиться и выйти на поле? Будем надеяться, что это случится скоро. В январе? Не знаю. Мы ждем Дениса на поле. Верим в него, потому что он должен сделать многое для клуба», — сказал Агомери Антонелли «СЭ».

32-летний Черышев выступает за «Венецию» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за команду.

Футболист не выходил на поле с 27 ноября из-за мышечной травмы.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
4
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку
Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году
Минобороны РФ объявило о введении режима прекращения огня в зоне СВО
Режиссер Никита Михалков госпитализирован в столичную больницу с гриппом
В ДНР заявили о прибытии в зону СВО западных спецподразделений под видом наемников
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Лацио» посодействует поиску фанатов, которые оскорбляли темнокожих футболистов во время матча с «Лечче»