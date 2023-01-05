В «Венеции» рассказали о восстановлении Черышева от мышечной травмы

Спортивный директор «Венеции» Филиппо Агомери Антонелли рассказал «СЭ» о восстановлении нападающего Дениса Черышева и ответил, когда футболиста ждать на поле.

«Когда Денис сможет восстановиться и выйти на поле? Будем надеяться, что это случится скоро. В январе? Не знаю. Мы ждем Дениса на поле. Верим в него, потому что он должен сделать многое для клуба», — сказал Агомери Антонелли «СЭ».

32-летний Черышев выступает за «Венецию» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за команду.

Футболист не выходил на поле с 27 ноября из-за мышечной травмы.