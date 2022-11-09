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Италия

Сегодня, 12:29

В «Венеции» рассказали об интересе к Дзюбе

Сергей Разин
корреспондент
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Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента рассказал об интересе к форварду Артему Дзюбе.

«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — приводит слова Менты Sport24.

Отметим, за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://t.me/srochnosport/15424
Артем Дзюба
ФК Венеция
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