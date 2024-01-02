В «Венеции» сообщили, что по трансферу Черышева предложений не поступало

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал о предложениях по трансферу российского полузащитника команды Дениса Черышева.

«На данный момент у нас по Черышеву ничего нет. В клуб никто не обращался», — цитирует Брендолина Sport24.

Черышев перешел в «Венецию» в августе 2022 года, подписав с клубом контракт на два года с возможностью продления еще на год. Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 700 тысяч евро.

В этом сезоне 33-летний футболист провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.