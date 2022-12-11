В «Ювентусе» обеспокоены состоянием здоровья Влаховича

В «Ювентусе» обеспокоены состоянием нападающего Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сербский футболист до сих пор имеет проблемы с пахом. «Старая синьора» назначила для Влаховича ряд медицинских тестов, которые игрок должен пройти по возвращению из отпуска.

Душан Влахович ездил на чемпионат мира в Катар, но лишь одном из трех матчей сборной Сербии он вышел в стартовом составе.

В текущем сезон Влахович сыграл за итальянский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.