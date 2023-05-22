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Италия

Сегодня, 23:06

В «Ювентусе» отреагировали на снятие десяти очков в серии А

Мария Гусева
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«Ювентус» в Twitter прокомментировал решение Федерального апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC) лишить клуб 10 очков в текущем розыгрыше серии А по делу о фиктивном приросте капитала.

«Футбольный клуб «Ювентус» принимает к сведению решение апелляционного суда FIGC и оставляет за собой право ознакомиться с причинами для оценки возможной апелляции в гарантийный совет. То, что было установлено решением пятой инстанции по этому делу, которое началось более года назад, вызывает сильную горечь у клуба и миллионов его болельщиков, которые в отсутствие четких правил оказываются наказанными применением жестких санкций, которые, судя по всему, не учитывают принцип пропорциональности. Не игнорируя необходимость оперативности, от которой «Ювентус» никогда не уклонялся во время судебного разбирательства, подчеркивается, что эти факты все еще должны быть оценены судьей», — говорится в заявлении.

В январе команду Массимилиано Аллегри уже лишали 15 очков, но спустя несколько месяцев удовлетворили апелляцию «Ювентуса» и временно вернули клубу очки.

До лишения очков «Ювентус» с 69 очками занимал второе место в серии А. Теперь туринцы с 59 баллами идут на седьмой строчке за два тура до конца чемпионата Италии.

Источник: https://twitter.com/juventusfcen/status/1660726584200908816?cxt=HHwWoMC-hfGBi4wuAAAA
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