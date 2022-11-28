В «Ювентусе» полностью сменится руководство клуба. Андреа Аньелли и Павел Недвед оставят свои посты

В руководстве «Ювентуса» грядут серьезные перемены, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Президент клуба Андреа Аньелли оставит свой пост. Вместе с ним уйдут вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Федерико Керубини.

Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

Новое руководство туринского клуба будет выбрано в ближайшее время.

На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.

Напомним, что Андреа Аньелли вступил в должность президента «Ювентуса» в 2010 году.