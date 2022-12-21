В «Ювентусе» согласны продать Рабьо за 15 миллионов евро

21 декабря, 23:20
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может покинуть итальянский клуб этой зимой, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, боссы «Ювентуса» согласны отпустить хавбека за сумму в примерно 15 миллионов евро. Руководство туринской команды хочет продать игрока, чтобы получить за него хоть какие-то деньги до истечения срока действия его контракта.
27-летний француз выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. Всего за итальянский клуб он провел 145 матчей, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт истекает в июне 2023 года.