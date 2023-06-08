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Италия

8 июня, 22:50

Агент Миранчука: «Не могу отвечать за слова спортивного директора «Аталанты»

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента в туринской команде

Ранее спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико заявил, что туринский клуб не ведет переговоров по выкупу российского полузащитника.

«Это его слова, я не могу за них отвечать, больше мне сказать нечего. Будущее Миранчука в «Торино»? Без комментариев», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Вадим Шпинев
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