Масалитин: «Если бы Миранчук сначала уехал в «Аталанту» на правах аренды, то это его бы спасло»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в этом сезоне.

«Хочется помочь Алексею в его нелегкой ситуации, но что можно сделать? Дать какой-то совет можно, но ведь контракт у него действует еще полтора года. А время футбольное не идет, а летит. Думаю, что лучше было бы Миранчуку сначала уйти в аренду в «Аталанту», а уже потом подписывать полноценный контракт. Тогда бы он через короткое количество времени понял, что туда переходить не нужно и это его бы спасло от текущей ситуации. Жаль, что у него так мало времени на поле. Почему так получилось? Сложно сказать, но парень он очень талантливый и ему определенно сейчас нужно играть», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Миранчука 12 матчей во всех турнирах, 1 гол и 2 голевые передачи. Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.