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Италия

6 января, 23:40

Дзенга: «Не могу поверить, что Виалли больше нет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший голкипер «Интера» Вальтер Дзенга не может смириться со смертью бывшего нападающего «Сампдории» и «Ювентуса» Джанлуки Виалли.

«Чао Лука, я хочу помнить тебя таким, каким ты всегда был. Пусть земля будет тебе пухом, друг мой. Мне очень не будет не хватать тебя. Смотрю на наши совместные видео и не могу поверить, что тебя больше нет», — написал Дзенга в соцсетях.

Сегодня, 6 января, стало известно о смерти 58-летнего итальянца. С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

Джанлука Виалли. Стильный и уникальный, он притягивал трофеи. Скончался Джанлука Виалли

Вальтер Дзенга
Джанлука Виалли
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