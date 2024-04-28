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Сегодня, 14:08

Ваноли посвятил победу Черышеву

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли посвятил важнейшую победу над «Кремонезе» (2:1) в матче 35-го тура серии B российскому легионеру своей команды Денису Черышеву.

Дело в том, что наш футболист только что стал отцом: сын, которого назвали Михаилом, родился в Местре, пригороде Венеции. Дениса не было в заявке на матч именно из-за этого события.

«Посвящаю наш успех молодому папе Черышеву. Он редко выходит на поле, но заслуживает только самых добрых слов, всегда профессионален в работе, улыбается и позитивно влияет на всю раздевалку», — сказал Ваноли после игры.

За 3 тура до окончания чемпионата «Венеция» находится на третьем месте в турнирной таблице (67 очков) — в одном очке от идущего вторым «Комо». Чтобы напрямую выйти в серию А, нужно занять второе место (первое уже забронировала «Парма»). В случае равенства очков с «Комо» (68 очков) «Венеция» окажется выше по личным встречам.

1 мая «Венеция» сыграет в гостях с занимающим пятую строчку «Катандзаро».

Денис Черышев
ФК Венеция
Паоло Ваноли
серия B
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