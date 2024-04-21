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Ваноли рвется в серию А, Каррера все ближе к серии С

Георгий Кудинов
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В субботу, 20 апреля, «Венеция», которую возглавляет Паоло Ваноли, одержала в гостях волевую победу (2:1) над главным аутсайдером турнира «Лекко» в 34-м туре серии В.

Венецианцы расположились на третьем месте в таблице и отстают на 3 очка от «Комо», который пока напрямую выходит в серию А вместе с лидером сезона «Пармой».

Оценки Ваноли: La Gazzetta dello Sport 7,0; Corriere dello Sport 7,0; Tuttosport 6,5.

А вот «Асколи», где пост главного тренера занимает Массимо Каррера, вновь сыграла вничью и по-прежнему не может покинуть зону прямого вылета. Домашняя ничья (0:0) против «Модены» оставила клуб на 18-м месте. До зоны плей-аут — два очка, до спасительного 15-го места — три.

Оценки Карреры: La Gazzetta dello Sport — 6,0; Corriere dello Sport — 6,0; Tuttosport — 5,5.

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