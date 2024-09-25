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Сегодня, 11:47

Варан: «Я останусь в «Комо». Начинается новая жизнь за пределами поля»

Сергей Разин
корреспондент
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Французский футболист Рафаэль Варан, объявивший об окончании игровой карьеры, останется в системе «Комо».

«Итак, начинается новая жизнь за пределами поля. Я останусь в «Комо». Просто не буду использовать свои бутсы и щитки. Я с нетерпением жду возможности поделиться этим в ближайшее время», — написал Варан в соцсетях.

25 сентября Варан объявил о завершении карьеры в 31 год. Защитник провел всего один матч за «Комо» и выбыл из-за тяжелой травмы колена.

В ходе карьеры Варан также выступал за «Ланс», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В 2018 году защитник стал чемпионом мира вместе со сборной Франции.

Рафаэль Варан
ФК Комо

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