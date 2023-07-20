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Италия

Сегодня, 16:19

Веа объяснил, почему выбрал 22-й номер в «Ювентусе»

Мария Гусева
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Нападающий «Ювентуса» Тимоти Веа прокомментировал подписание контракта с туринским клубом.

«Я очень рад быть здесь, благодарю клуб за интерес ко мне, — цитирует журналист Альфредо Педулла игрока. — Выбрать было легко, в том числе благодаря моему отцу. Аллегри — очень хороший человек. Он сказал мне, что я могу многому научиться у своих товарищей по команде. Надеюсь, я смогу стать лучше. Почему выбрал номер 22? Потому что это мой день рождения, и потому что это был первый номер, который мне выбрала моя мама».

Веа перешел в «Юве» 1 июля. Контракт 23-летнего американца рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

Нападающий выступал за «Лилль» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 Веа сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за команду во всех турнирах.

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