«Венеция» Черышева дома уступила «Асколи»

«Венеция» дома проиграла «Асколи» в матче 11-го тура серии Б — 0:2.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

«Венеция» не выигрывает в четвертом матче чемпионата подряд (1 ничья и 3 поражения). Клуб занимает 18-е место с 9 очками.

«Асколи» с 18 очками — на 7-й строчке.