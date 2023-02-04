«Венеция» Черышева обыграла «Беневенто», россиянин провел матч в запасе

Сегодня, 18:01
«Венеция» обыграла «Беневенто» в матче 23-го тура итальянской серии В со счетом 2:1.
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев попал в заявку на матч, но остался в запасе.
Команда бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли одержала шестую победу в сезоне, но остается в зоне вылета: 18-е место и 24 очка.
«Беневенто» опустился на 19-ю строчку, потерпев третье поражение подряд (23 очка).
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Основные источники исследования