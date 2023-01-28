«Венеция» сыграла вничью с «Читаделлой», Черышев остался в запасе

Сегодня, 17:58
«Венеция» сыграла вничью с «Читаделлой» со счетом 1:1 в матче 22-го тура итальянской серии B.
Российский полузащитник «Венеции» попал в заявку на эту встречу, но остался в запасе.
«Венеция» набрала 21 очко, но остается в зоне вылета, занимая 19-е место. «Читаделла» поднялась на 16-ю строчку (24 очка).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования