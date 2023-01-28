«Венеция» сыграла вничью с «Читаделлой», Черышев остался в запасе

«Венеция» сыграла вничью с «Читаделлой» со счетом 1:1 в матче 22-го тура итальянской серии B.

Российский полузащитник «Венеции» попал в заявку на эту встречу, но остался в запасе.

«Венеция» набрала 21 очко, но остается в зоне вылета, занимая 19-е место. «Читаделла» поднялась на 16-ю строчку (24 очка).