Гол Черышева не помог «Венеции» обыграть «Фрозиноне»

14 октября, 23:54
«Венеция» на своем поле проиграла «Фрозиноне» в матче 9-го тура итальянской серии Б. Встреча завершилась со счетом 1:3.
В составе хозяев единственный гол забил российский полузащитник Денис Черышев. Он был заменен на 71-й минуте.
На 77-й минету «Венеция» осталась вдесятером после удаления Пьетро Чеккарони.
За гостей голами отличились Фабио Лучиони, Самуэле Мулаттьери и Дженнаро Боррелли.
«Венеция» занимает 16-е место во втором итальянском дивизионе с 8 очками. «Фрозиноне» поднялся на третью строчку (18 очков).