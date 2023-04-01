«Венеция» обыграла «Комо». Черышева заменили во втором тайме

«Венеция» дома обыграла «Комо» в матче 31-го тура второго дивизиона Италии — 3:2.

Голами в составе победителей отметились Антонио Кандела, Томмазо Миланезе и Йоэль Похьянпало. За гостей забили Лукас Да Кунья и Алессандро Габриэллони.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе «Венеции» и был заменен на 68 минуте. Вместо него на поле вышел Деннис Йонсен.

«Венеция» набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии В. «Комо» идет на 11-й строчке — 39 очков.