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Сегодня, 21:58

Матч «Венеции» и «Комо» в серии А завершился ничьей

Алина Савинова
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«Венеция» дома сыграла вничью с «Комо» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Голы хозяев забили Йоэль Похьянпало и Гаэтано Ористанио. У гостей отличился Андреа Белотти, также автогол на свой счет записал защитник оранжево-черно-зеленых Антонио Кандела.

«Комо» с 12 очками идет на 17-й позиции в турнирной таблице. Команда не побеждает на протяжении последних девяти матчей. «Венеция» продлила безвыигрышную серию до пяти встреч и занимает последнее, 20-е место в серии А с 9 баллами.

Италия. Серия А. 15-й тур
08 дек, 20:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
2:2
Комо
Футбол
ФК Венеция
ФК Комо
Серия А
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