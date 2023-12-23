Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:00

«Венеция» сыграла вничью с «Лекко», Черышев провел весь матч на скамейке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Венеция» на своем поле сыграла вничью с «Лекко» в матче 18-го тура итальянской серии Б — 2:2.

За команду экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли отличились Деннис Йонсен (57-я минута) и Таннер Тессманн (60-я). За гостей забили Франко Лепоре (пен. 21-я) и Артур Ионицэ (71-я).

В концовке игроки «Лекко» остались в меньшинстве — на 90+7-й минуте вторую желтую карточку получил Матс Лемменс.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.

«Венеция» (34 очка) занимает второе место в серии Б. «Лекко» (17) идет 16-м в турнирной таблице.

Италия: Серия В. 18-й тур
23 дек, 00:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
2:2
Лекко
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Паоло Ваноли
0
Читайте также
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Власти Нидерландов не пускают российских велогонщиков на чемпионат Европы
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Чемпион Европы среди юниоров по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП
Три человека ранены в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области
Макрон признал провал Запада в попытках сдержать Россию
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Интер» намерен приобрести Серхи Роберто