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Италия

23 ноября, 11:52

«Венеция» может подписать Дзюбу или Чалова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Венеция» рассматривает Артема Дзюбу и Федора Чалова в качестве усиления атакующей линии команды, сообщает Sport24.

В случае если Дзюбу не удастся подписать этой зимой бесплатно, то приоритетным вариантом будет трансфер Чалова ближайшим летом. Отмечается, что последний вариант предпочтительнее для венецианского клуба

«Руководство и тренерский штаб «Венеции» ценят умения 24-летнего нападающего не только забивать, но и качественно отдавать передачи. Однако клуб смущает, что Федор Чалов не захочет играть в серии Б», — сказал источник.

7 ноября «Венецию» возглавил Паоло Ваноли.

34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор».

24-летний Чалов выступает за ЦСКА с января 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-venetsiya-vanoli-khochet-usilit-napadeniye-dzyuboy-ili-chalovym

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