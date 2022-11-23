«Венеция» может подписать Дзюбу или Чалова

23 ноября, 11:52
«Венеция» рассматривает Артема Дзюбу и Федора Чалова в качестве усиления атакующей линии команды, сообщает Sport24.
В случае если Дзюбу не удастся подписать этой зимой бесплатно, то приоритетным вариантом будет трансфер Чалова ближайшим летом. Отмечается, что последний вариант предпочтительнее для венецианского клуба
«Руководство и тренерский штаб «Венеции» ценят умения 24-летнего нападающего не только забивать, но и качественно отдавать передачи. Однако клуб смущает, что Федор Чалов не захочет играть в серии Б», — сказал источник.
7 ноября «Венецию» возглавил Паоло Ваноли.
34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор».
24-летний Чалов выступает за ЦСКА с января 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.
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Основные источники исследования