«Венеция» может подписать Дзюбу или Чалова

«Венеция» рассматривает Артема Дзюбу и Федора Чалова в качестве усиления атакующей линии команды, сообщает Sport24.

В случае если Дзюбу не удастся подписать этой зимой бесплатно, то приоритетным вариантом будет трансфер Чалова ближайшим летом. Отмечается, что последний вариант предпочтительнее для венецианского клуба

«Руководство и тренерский штаб «Венеции» ценят умения 24-летнего нападающего не только забивать, но и качественно отдавать передачи. Однако клуб смущает, что Федор Чалов не захочет играть в серии Б», — сказал источник.

7 ноября «Венецию» возглавил Паоло Ваноли.

34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор».

24-летний Чалов выступает за ЦСКА с января 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.