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Италия

Сегодня, 21:40

Черышев может покинуть «Венецию»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция»
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Как стало известно «СЭ», летом «Венеция» может расстаться с 32-летним атакующим фланговым хавбеком Денисом Черышевым. При этом спортивный директор клуба Филиппо Антонелли не стал комментировать эту информацию. Контракт российского полузащитника рассчитан до июня следующего года.

В сезоне-2023/24 команда ставит задачу вернуться в серию А — в прошедшем чемпионате она финишировала в серии В восьмой, а в плей-офф за повышение в классе уступила в первом раунде «Кальяри» (1:2).

Вместе с тем, не исключено, что главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли, входивший в круг кандидатов на аналогичную должность в «Вероне», в ближайшее время продлит договор на два или три года. Действующее соглашение рассчитано до начала июля 2024-го.

Денис Черышев
ФК Венеция
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