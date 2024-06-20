«Венеция» объявила об уходе Ваноли с поста главного тренера

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли покинул свой пост, сообщила пресс-служба клуба. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Специалист возглавлял команду с ноября 2022 года. По итогам сезона-2022/23 «Венеция» заняла 8-е место и попал в плей-офф за повышение в классе, но проиграла «Кальяри» в первом раунде.

Спустя год команда вышла в серию А, обыграв в плей-офф «Палермо» и «Кремонезе».

Ранее «СЭ» сообщил, что агент 37-летнего чемпиона России-2017 в составе «Спартака» Сальваторе Боккетти предложил услуги клиента в качестве главного тренера «Венеции».