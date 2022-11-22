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Италия

22 ноября, 17:55

«Венеция» опровергла интерес к Дзюбе

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Наши коллеги с сайта TuttoVeneziaSport связались с пресс-службой «Венеции» специально для «СЭ».

Пресс-служба венецианского клуба опровергает какой-либо интерес к Дзюбе, причем делает это второй раз за последние несколько дней.

Напомним, что клубы серии В, согласно регламенту, не могут заявлять игроков, не имеющих паспорта одной из стран Шенгена, если эти игроки приезжают напрямую из-за границы.

Ранее стало известно об интересе «Венеции» к российскому нападающему Артеме Дзюбе.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. 34-летний россиянин забил 1 гол в 5 матчах за команду. 7 ноября стало известно, что форвард расторг контракт с турецким клубом.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Португалия
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Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Германия 1
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22%

1.79

ТБ 2.5

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Артем Дзюба
2
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