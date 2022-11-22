«Венеция» опровергла интерес к Дзюбе

22 ноября, 17:55
Наши коллеги с сайта TuttoVeneziaSport связались с пресс-службой «Венеции» специально для «СЭ».
Пресс-служба венецианского клуба опровергает какой-либо интерес к Дзюбе, причем делает это второй раз за последние несколько дней.
Напомним, что клубы серии В, согласно регламенту, не могут заявлять игроков, не имеющих паспорта одной из стран Шенгена, если эти игроки приезжают напрямую из-за границы.
Ранее стало известно об интересе «Венеции» к российскому нападающему Артеме Дзюбе.
Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. 34-летний россиянин забил 1 гол в 5 матчах за команду. 7 ноября стало известно, что форвард расторг контракт с турецким клубом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования