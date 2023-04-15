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Италия

Сегодня, 17:00

«Венеция» обыграла «Палермо», Черышев вышел на замену

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Венеция» дома обыграла «Палермо» в матче 33-го тура испанской серии Б — 3:2.

Голами в составе победителей отметились Деннис Йонсен, Йоэль Похьянпало (с пенальти) и Таннер Тессманн. За проигравших забил Маттео Брунори и Дженнаро Тутино

Российский полузащитник Денис Черышев появился на поле на 46-й минуте, заменив Микаэля Эгиля Эллертссона.

После 33 туров команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли с 39 очками занимает 14-е место в серии Б. «Палермо» с 44 очками находится на 10-й строчке.

Италия: Серия В. 33-й тур
15 апр, 00:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
3:2
Палермо
Денис Черышев
ФК Венеция
0
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