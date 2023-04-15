«Венеция» обыграла «Палермо», Черышев вышел на замену

«Венеция» дома обыграла «Палермо» в матче 33-го тура испанской серии Б — 3:2.

Голами в составе победителей отметились Деннис Йонсен, Йоэль Похьянпало (с пенальти) и Таннер Тессманн. За проигравших забил Маттео Брунори и Дженнаро Тутино

Российский полузащитник Денис Черышев появился на поле на 46-й минуте, заменив Микаэля Эгиля Эллертссона.

После 33 туров команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли с 39 очками занимает 14-е место в серии Б. «Палермо» с 44 очками находится на 10-й строчке.